Estátua em Braga inaugurada em maio suportada por escadas

Sandra Freitas Hoje às 16:47, atualizado às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A estátua inaugurada em maio do ano passado, em homenagem ao fundador da Bracara Augusta, no Largo Paulo Orósio, em Braga, está em risco de queda.

Os Bombeiros Voluntários de Braga colocaram duas escadas para tentar travar a inclinação.

A estátua a César Augusto está instalada mesmo em frente ao quartel da corporação de bombeiros e foram estes que se aperceberam do problema. Um dos elementos afirmou, ao JN, que a figura do imperador começou a "descair" ao longo do dia e, para evitar a queda no chão, colocaram, esta tarde de quarta-feira, duas escadas como forma de travão.

Ao contrário da informação inicialmente avançada, a hipótese de vandalismo da estátua terá sido descartada pelos serviços municipais que já se deslocaram ao local. "As condições climatéricas é que deverão ter provocado a inclinação", afirmou o vereador responsável pela gestão das instalações municipais, João Rodrigues.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O vereador adiantou, ainda, que o largo onde está instalada a peça será alvo de obras de repavimentação, a partir da próxima semana.