Estudante de Braga representa Portugal nas Olimpíadas de Astronomia

Tem 17 anos e é de Braga o representante português nas Olimpíadas de Astronomia e Astrofísica que se realizam na Hungria, de 2 a 10 de agosto.

João Dinis Alvares venceu, no sábado, em Coimbra a prova nacional de apuramento para as olimpíadas. No início da prova, João competiu com 76 estudantes.

À final, foram apenas nove alunos de escolas secundárias de Abrantes, Leiria, Lisboa, Mafra e Ponta Delgada. Aluno na Escola Secundária D. Maria II, em Braga, o jovem vai agora ter uma preparação para a prova internacional nos meses de junho e julho, ministrada por astrónomos profissionais.

As Olimpíadas de Astronomia têm como objetivo incentivar o interesse pela Astronomia, enriquecer os conhecimentos sobre Astronomia na população escolar e "promover o contacto com a realidade da Astronomia profissional em Portugal e estimular a curiosidade e o pensamento".