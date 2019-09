Estudantes da UMinho criticam atraso na construção de residências

Luís Moreira Hoje às 15:14 Facebook

Os estudantes da Universidade do Minho estão descontentes com o atraso governamental na construção de residências universitárias e sentem-se prejudicados em relação às universidades do Porto e de Lisboa.

"De há um ano para cá, o Ministério do Ensino Superior arranjou oito camas no pólo de Guimarães e zero no de Braga. Mas encontrou 200 para o Porto e 300 para Lisboa", lamentou hoje, em conferência de imprensa, o presidente da Associação Académica (AAUM), Nuno Reis.

O dirigente associativo falava na apresentação de uma campanha a favor da construção de residências universitárias, ou de soluções alternativas, que hoje começou e que se intitula «Uma pedra por mim».

A iniciativa engloba a colocação de pedras em contentores espalhados pelos campus de Braga e de Guimarães e uma petição exigindo soluções para o alojamento.

Nuno Reis disse que, desde 1998 que não é construída nenhuma residência na Uminho, sublinhando que o número de alunos passou de 15 para 19 mil, sendo uma boa parte deles estrangeiros: "o preço de uma cama subiu de 150 para 250 ou mesmo 300 euros. E o complemento de bolsa para alojamento é de 164 euros, o que é manifestamente insuficiente", referiu.

Assim, a AAUM reclama o arranque do Plano Nacional de Alojamento estudantil, sublinhando que os estudantes "não podem esperar até 2024 pela sua conclusão".

Quer que o próximo Governo inclua verbas significativas no Orçamento de Estado para alojamento, e que arranje soluções alternativas, dado que o aumento das rendas se está a tornar "um flagelo" para os orçamentos familiares.