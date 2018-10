Euromilhões dá 368 mil euros em Braga

Sandra Freitas Hoje às 17:19 Facebook

Um cliente habitual da papelaria "PaginAbstrata", na freguesia de Merelim S. Pedro, em Braga, ganhou cerca de 368 mil euros, ao vencer o segundo prémio do Euromilhões, que foi sorteado a 28 de setembro. O homem, com cerca de 60 anos, só soube do resultado na passada sexta-feira, quando foi comprar um novo boletim.

De acordo com António Magro, proprietário do espaço, o vencedor costumava ir todas as sextas-feiras, pelas 18 horas, verificar a chave do Euromilhões e inscrever-se nos sorteios da semana seguinte.

"Ele só na última sexta-feira veio confirmar a chave da semana anterior e fazer um novo registo. Apareceu uma mensagem esquisita na máquina e eu vi logo que havia ali qualquer coisa. Despachei o resto da clientela e fomos ver o papel", explica Alberto Magro, irmão de António, sublinhando que o cliente ficou "sem reação" quando lhe disseram o valor ganho: 368.793,12 euros.

"A sério que é isso tudo?", perguntou o vencedor, um homem "reservado e humilde", descreve António Magro, que agora espera mais clientes na papelaria. O estabelecimento já existe há quatro anos, mas só há dois tem jogos da Santa Casa. "Foi o primeiro grande prémio que demos. Até agora, só tinham saído pequenas quantias", afirmou o proprietário, que já prepara publicidade sobre o prémio nas instalações.

Os números da sorte foram o 2-4-8-27-50 e a estrela 9.