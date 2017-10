Chamas chegaram ao Sameiro e Bom Jesus em Braga

Emília Monteiro e Paulo Jorge Magalhães Ontem às 22:59, atualizado hoje às 02:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Estradas e ruas sem acesso, muitas dificuldades em estabelecer contactos telefónicos e novos focos de incêndio são o balanço do inferno que se vive em Braga.

As chamas galgaram os montes e já estão no Sameiro e no Bom Jesus, os santuários católicos que são uma referência da cidade. No Sameiro, a cripta do santuário foi aberta para acolher moradores, trabalhadores e clientes de hotéis e do Centro Apostólico João Paulo II.

A igreja localiza-se numa espécie de subterrâneo, mais abrigada das chamas e do fumo. Pelo menos 15 pessoas já estão refugiadas na cripta. No Bom Jesus, uma pensão foi consumida pelo fogo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Mais de cinquenta utentes do Projeto Homem e vários padres residentes no Instituto da Ordem da Santa Cruz estão no Centro Pastoral da Arquidiocese de Braga depois de terem sido obrigados a abandonar as suas casas na Falperra. Dezenas de moradores foram evacuados.

O Projeto Homem é um espaço onde residem toxicodependentes em recuperação. Os sacerdotes agora alojados pela diocese pertencem à Ordem dos padres Crúzios.

O fogo continua fora de controlo e estende-se pelas freguesias de Morreira, Fraião e Lamaçães, Nogueiró, Espinho e Este. As chamas estão muito perto do Hospital Privado de Braga e já destruíram, pelo menos, uma casa.