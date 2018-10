Ferido grave em acidente com três carros em Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:53 Facebook

Twitter

Um homem com 36 anos ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente, ao final da tarde desta quinta-feira, que envolveu três carros, na Avenida João Paulo II, junto às piscinas da Rodovia, em Braga.

Segundo o JN apurou no local, uma carrinha de mercadorias passou entre os mecos para subir a rampa da avenida, provocando uma colisão com um Renault Mégane que seguia naquela via. A viatura capotou e o condutor sofreu ferimentos graves.

O condutor de outra viatura, que descia a rampa, não conseguiu evitar o embate com o Renault Mégane e a filha, de dois anos, foi transportada para o Hospital de Braga, por precaução.

O acidente congestionou o trânsito numa das principais vias de acesso ao centro da cidade e provocou longas filas.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos os Bombeiros Sapadores de Braga, a VMER de Braga e a PSP a regularizar o trânsito.