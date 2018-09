Francês capota e deixa Jaguar destruído em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 13:27 Facebook

Um cidadão francês despistou-se e capotou com o Jaguar que conduzia, na madrugada de sábado, em Negreiros, Barcelos, no distrito de Braga. O veículo ficou totalmente destruído.

O acidente, que causou ferimentos ligeiros ao condutor e único ocupante do automóvel, com cerca de 50 anos, de nacionalidade francesa, ocorreu na Estrada Nacional 206, na chamada Reta da Terra Negra, tendo o ferido recebido tratamento no Hospital de Braga.

A viatura, da marca e modelo Jaguar SType, de matrícula francesa, ficou totalmente destruída, constatou o JN no local.

No local do acidente, estiveram os Bombeiros Voluntários de Viatodos, a Delegação da Cruz Vermelha de Macieira de Rates e o Destacamento de Trânsito do Comando da GNR de Braga, que registou a ocorrência.