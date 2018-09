Francesa Webhelp prevê criar 400 postos de trabalho em Braga

Hoje às 14:49 Facebook

A Webhelp, multinacional francesa de externalização de serviços de apoio ao cliente, está a expandir as suas operações para Braga e prevê atingir a criação de 400 postos de trabalho no concelho até ao final de 2019.

A Webhelp, sediada em Paris, inaugurou hoje as novas instalações na cidade, onde começou a operar em abril com 80 colaboradores, tendo já em Braga 150 trabalhadores no ativo, num total de mil em todo o país.

A abertura das instalações a norte (a empresa está já instalada em Lisboa) representou um investimento de 1,5 milhões de euros e surge no cumprimento "plano de desenvolvimento" da Webhelp para Portugal.

"Esta é a nova etapa para Portugal. Com a instalação em Braga solidificamos a nossa presença no país. O desafio de criar 400 postos de trabalho em dois anos pareceu-nos muito aliciante e está de acordo com o nosso plano de desenvolvimento para Portugal", afirmou na cerimónia de inauguração das novas instalações o diretor da Webhelp Braga, Benoist Voidie.

O responsável apontou ainda a política social da empresa, que pretende instalar em Braga: "Vamos implementar brevemente o dia da saúde. Mensalmente, especialistas como nutricionistas, oftalmologistas farão consultas gratuitas para todos os colaboradores", referiu.

Segundo Benoist Voidie, a política da empresa passa também por "acentuar" a contratação efetiva.

"À data, 40% dos nossos colaboradores são efetivos, o nosso objetivo é ultrapassar a barreira dos 50% até ao final do ano", disse.

A Webhelp tem ainda uma "política ambiental" que pretende seguir na cidade, com a criação de um parque de estacionamento para bicicletas e a possibilidade de carregar gratuitamente carros elétricos, apontou o responsável.

A Webhelp afirma ser "especialista" nas interações entre empresas e os seus clientes, contando com mais de 140 escritórios em 35 países e uma equipa aproximadamente de 40 mil colaboradores.