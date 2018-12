Fuga de gás obriga a evacuar 12 apartamentos em Braga

Sandra Freitas Ontem às 22:19 Facebook

Um prédio com 12 apartamentos, situado no Fujacal, em Braga, teve de ser evacuado devido a uma fuga de gás natural. O incidente ocorreu pelas 20.20 horas desta sexta-feira.

De acordo com o chefe de piquete dos Bombeiros Sapadores de Braga, Luís Brito, uma fuga de gás na conduta geral do prédio acabou por atingir os seis andares, onde vivem 12 famílias. "O gás entrou no fosso do elevador e subiu até ao sexto andar. Como ali não havia ventilação, espalhou-se pelas casas", explicou o responsável, adiantando que foi necessário proceder à evacuação do espaço.

À chegada da corporação, o passador geral do gás natural já estava fechado, sendo que os bombeiros ainda procederam ao corte da energia e balizaram uma área de segurança no exterior. Após chegada de técnicos especializados, os operacionais procederam à ventilação do prédio, trabalho que decorreu até cerca das 22 horas.

A PSP esteve no local e cortou o trânsito na Rua Rosália de Castro, mas entretanto a circulação de veículos já foi restabelecida.