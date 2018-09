GNR regista menos 72 acidentes na Operação Hermes em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 16:33 Facebook

A GNR registou durante este ano, no distrito de Braga, menos 72 acidentes que em 2017, na Operação Hermes, tendo aumentado o número de feridos graves e diminuído o número de feridos ligeiros, mantendo-se a cifra de quatro mortos, entre junho e setembro de 2018.

Num fim de semana em que a Guarda Nacional Republicana está a intensificar ainda mais as patrulhas de todas as suas valências operacionais, ao longo das estradas portuguesas, o que também se faz sentir este sábado no distrito de Braga, o JN acompanhou as patrulhas, em que além do controlo do tráfego automóvel, são dados conselhos aos automobilistas.

Segundo o comandante do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Braga da GNR, capitão Luís Pinheiro, "em termos de sinistralidade registamos 1466 acidentes (menos 72 que em 2017), quatro mortos (número idêntico ao ano passado), 31 feridos graves (mais 11 que em 2017) e 603 feridos ligeiros (menos 58 em relação a 2017), sendo de destacar pela positiva a diminuição de acidentes e negativo o aumento dos feridos graves".

A Operação Hermes incidiu entre os dias 29 de junho e 3 de setembro, tendo no distrito de Braga sido detidos 316 condutores, 214 dos quais por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por cada litro de sangue) e 70 por falta de carta de condução.

Das 7163 infrações assinaladas, 1164 ficaram a dever-se a excesso de velocidade, 608 por condução com taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei, 405 por falta ou por incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 252 por uso indevido de telemóvel ao conduzir automóveis, em todo o distrito de Braga.