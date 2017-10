Greve dos médicos sente-se mais em centros de saúde do que no hospital

Hoje às 11:09, atualizado às 11:11 Facebook

A greve dos médicos marcada para esta quarta-feira "pouco se faz sentir" no Hospital de Braga, ao contrário do que acontece num dos principais centros de saúde da cidade onde a adesão ronda os 100% em algumas unidades.

À porta do Hospital de Braga, às 09 horas, o movimento era "o do costume" e, em conversa com a Lusa, alguns dos utentes mostraram-se surpreendidos com a greve dos clínicos.

"Greve, hoje? De certeza? Ninguém avisou de nada e a minha consulta já estava marcada há meses", questionou em forma de lamento Américo Silda, reformado, e que veio ao Hospital de Braga para uma consulta de pré-operatório.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) marcaram para esta quarta-feira uma jornada de greve em reivindicação pela redução de horas extraordinárias anuais obrigatórias, as chamadas horas de qualidade (durante a noite), a redução do trabalho de urgência (de 18 para 12 horas semanais) e redução da lista de utentes por médico de família (dos atuais 1900 para 1500).

"Bem, se é por isso, menos mal. Se fosse para pedirem mais dinheiro já não concordava", afirmou Ana Castro, 65 anos e que veio o Hospital de Braga para uma consulta de oftalmologia.

Tanto Américo como Ana não sabem se vão ter consulta, mas fonte hospitalar disse à Lusa que o protesto dos clínicos "pouco se faz sentir" naquele hospital.

Já no Centro de Saúde do Carandá foram "muitos" os clínicos que aderiram à greve, deixando algumas das Unidades de Saúde Familiar que ali funcionam "sem nenhum médico ao serviço", como constatou Cláudia Silva.

"Tive que faltar ao trabalho para vir aqui a uma consulta, que já me foi remarcada duas vezes e vou embora sem a consulta. Isto causa-me muito transtorno. Até entendo que os médicos estão no seu direito mas devíamos ser avisados", lamentou.

A mesma sorte teve Deolinda Castro. "Deixam-nos aqui sem apoio. Isto hoje faz-me muita diferença, precisava de um atestado e por causa disto vou ficar com uma falta injustificada", referiu.

No Centro de Saúde do Carandá, duas das unidades de saúde tiveram uma adesão à greve de 100%, e nas outras duas estão ao serviço um médico em seis.