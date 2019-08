Homem cai de varanda e sofre politraumatismos em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 22:32 Facebook

Um homem caiu da varanda, ao princípio da noite desta quarta-feira, em Braga, tendo sofrido vários traumatismos.

A queda de cerca de cinco metros, da varanda para o solo em cimento, nas traseiras do seu apartamento, causou traumatismos nos membros inferiores e na coluna cervical. A queda ter-se-á devido a um momento de distração.

O homem de 48 anos, casado e pai de três filhos, foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores de Braga, que, com grande esforço, o acalmaram, desesperado com as dores. Foi depois conduzido para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

Agentes da 2.ª Esquadra do Comando Distrital da PSP de Braga estiveram no local a ajudar nas operações de socorro e a registar o caso, ocorrido na Rua do Engenheiro José Justino Amorim, em Santa Tecla, na freguesia de São Victor, em Braga.