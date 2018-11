Homem com excesso de álcool despista-se e abandona automóvel pendurado

Sandra Freitas Ontem às 23:18 Facebook

Twitter

Os Bombeiros Sapadores de Braga e os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso foram alertados, este domingo, pelas 17.48 horas, para um despiste com vítimas na freguesia de Pousada, em Braga, mas quando chegaram ao local apenas se depararam com uma viatura pendurada num muro.

O condutor foi localizado pouco tempo depois, em casa, a um quilómetro da zona do acidente, pela GNR de Braga. Acusou taxa-crime de álcool no sangue e vai ser notificado para comparecer no Tribunal para conhecer as medidas de coação, adiantou fonte das autoridades.

O homem perdeu o controlo do carro na estrada municipal 591 e a viatura acabou por ficar pendurada num muro com cerca de três metros de altura, que separa aquela via de um acesso a habitações. Duas horas depois do acidente, o carro ainda não tinha sido removido do local, devido à complexidade da operação.