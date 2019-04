Homem encarcerado após bater contra árvore

Joaquim Gomes Hoje às 11:07 Facebook

Um jovem ficou encarcerado após bater contra uma árvore, na sequência de uma colisão rodoviária durante a noite desta quinta-feira, na Variante Sul, em Braga, tendo sido transportado para o Hospital de Braga.

A vítima, de 20 anos, residente em Braga, estava consciente, tendo sofrido ferimentos nos membros superiores e algumas escoriações, estando livre de perigo, depois de assistido no local por um médico, uma enfermeira e dois técnicos de emergência pré-hospitalar do Grupo de Braga do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu cerca das 22 horas, na Variante Sul de Braga, envolvendo dois carros, que bateram entre si, tendo um dos veículos saído da estrada, galgando o passeio e ficando enfaixado numa árvore.

Operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga realizaram a operação de desencarceramento, devido à situação peculiar em que se encontrava o único sinistrado, impossibilitado de sair, dado ter ficado preso dentro do carro e encostado do seu lado à árvore.

Segundo disse ao JN o comandante das operações de socorro, José Costa, dos Bombeiros Sapadores de Braga, "a situação apresentava-se um pouco complicada, dada a situação do automobilista, que retiramos, depois de removido o tejadilho, possibilitando que fosse assistido aqui no local e depois transportado para o Hospital de Braga".

Agentes da 2.ª Esquadra Territorial e da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga garantiram a segurança envolvente do local da ocorrência e registaram o acidente.