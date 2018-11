Homem ferido com gravidade após queda de oito metros

Sandra Freitas Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Um homem, com 48 anos, ficou politraumatizado após cair de um muro, com uma altura de cerca de oito metros. O acidente de trabalho ocorreu esta terça-feira, pelas 17.20 horas, na Rua da Bouça do Cabo, na freguesia de São Mamede de Este, em Braga.

Segundo o JN apurou, o homem procedia a medições acústicas numas vivendas em construção, quando se desequilibrou e caiu desamparado. Com a aflição, acabou por gritar e chamar a atenção de uma vizinha, que chamou pelo socorro.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.