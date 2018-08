Homem morreu engasgado na rua em Braga

Rui Farinha Hoje às 22:56 Facebook

Um homem de 63 anos morreu nesta manhã de quinta-feira engasgado com um croissant, na Rua dos Congregados, em Braga. Apesar de ter sido de pronto socorrido por um bombeiro, que se encontrava fora de serviço, e a seguir pelo VMER de Braga, não resistiu.

Ao JN, o bombeiro João Sá, de 47 anos, a primeira pessoa a tentar salvar o indivíduo, descreveu o episódio trágico. "Ouvi gritos e vi uma pessoa a cair. Aproximei-me, percebi que essa pessoa estava engasgada, e tentei desobstruir a via área com os dedos para tirar o croissant. Aí foi logo difícil porque tinha a boca muito fechada. Como estava a entrar em paragem cardiorrespiratória, comecei a fazer manobras de reanimação juntamente com a minha mulher".

Apesar dos esforços, tudo acabou por ser em vão. A VMER chegou e mesmo com uma assistência com outros meios - foi feita uma traqueostomia - não conseguiu inverter a situação. O homem, que estava acompanhado pela mulher, acabou por morrer no local, cerca das 10 horas da manhã.