Hugo Soares venceu com 73,8% dos votos a concelhia do PSD/Braga

O deputado Hugo Soares venceu, sexta-feira à noite, as eleições internas no PSD/Braga, com 73,8% dos votos, contra 24,4% do opositor, Humberto Carlos, ex-administrador do Parque de Exposições.

Soares, que foi reeleito para o cargo, obteve 144 votos, enquanto que Humberto teve 44. Houve, ainda, dois votos em branco e um nulo.

"É um resultado galvanizador! Vamos trabalhar para que o PSD vença as próximas eleições legislativas", afirmou ao JN.

A lista de Soares integra os pesos pesados da Concelhia, casos de João Granja e Rui Morais, que serão vice-presidentes.

A futura Concelhia terá de escolher o nome a indicar para candidato a deputado pelo círculo de Braga e mistura apoiantes de críticos do líder do partido, Rui Rio.