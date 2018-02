Idosa que sofreu queimaduras em incêndio morreu no hospital

Joaquim Gomes Hoje às 15:08 Facebook

A nonagenária vítima de um incêndio na sua residência, sábado de manhã, no centro da cidade de Braga, faleceu na segunda-feira no Hospital da Prelada, no Porto, onde estava internada.

A vítima, Maria Augusta Pereira, de 91 anos, muito estimada na Rua D. Pedro V, em São Victor, Braga, foi salva por três operacionais do Destacamento de Intervenção da GNR de Braga, que a retiraram das chamas momentos antes de o telhado desabar.

"Mariquinhas" vivia sozinha há mais de 20 anos, desde que o marido faleceu, desgostoso com a morte dos dois filhos do casal, um por acidente e o outro por suicídio, deixando assim de explorar a Tasca do Aristides, que ficava no rés-do-chão do edifício, onde sábado de manhã deflagrou o incêndio no primeiro piso.

A nonagenária foi socorrida pelo INEM e o incêndio logo combatido pelos Bombeiros Voluntários de Braga.