Militares da GNR resgatam idosa de casa em chamas antes de telhado desabar

Sandra Freitas Hoje às 13:17, atualizado às 15:01 Facebook

Twitter

O primeiro piso de um apartamento na Rua D. Pedro V, centro de Braga, ficou completamente destruído devido a um incêndio que deflagrou esta manhã de sábado. A proprietária ficou ferida com queimaduras graves e foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Apesar dos ferimentos, a mulher acabou por ser salva antes do desabamento do telhado por três militares da GNR que iam entrar ao serviço no quartel que fica a cerca de 400 metros.

"Pelas 8 horas, depararam-se com uma habitação de onde saía bastante fumo negro pelas janelas, indiciando a ocorrência de um incêndio. Os militares ao aproximarem-se, ouviram gritos de socorro do interior da habitação, tendo de imediato arrombado a porta e, após uma busca exaustiva à casa, encontraram, no interior do quarto em chamas, com bastante fumo e um elevado calor, uma vítima já prostrada no chão, em choque, a qual apresentava diversas queimaduras na pele", conta o oficial de serviço da GNR, capitão Lopes.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, de 91 anos, já tinha sido retirada pelos militares da GNR, embrulhada por cobertores.

Bombeiros Sapadores de Braga, além do INEM e PSP de Braga, que cortou o trânsito durante pelo menos duas horas, estiveram envolvidos nas operações de socorro e combate às chamas.