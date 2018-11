Incêndio ameaçou casas e zona industrial em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 19:17 Facebook

Um incêndio florestal ameaçou várias casas de habitação em Lomar e na Zona Industrial de Nogueira, em Braga. A pronta intervenção dos bombeiros e de vários militares helitransportados do GIPS da GNR, afastaram o perigo.

O fogo, cujo combate foi sempre muito dificultado pelo vento forte que se fez sentir, irrompeu ao princípio da tarde deste sábado, numa encosta entre a Zona Industrial de Nogueira e a área residencial superior de Lomar, em Braga. Foi extinto cerca das 16 horas.

Nas operações, estiveram envolvidos onze operacionais dos Bombeiros Sapadores de Braga com três viaturas, cinco Bombeiros Voluntários com dois veículos e, inicialmente, um helicóptero da Autoridade Nacional de Proteção Civil com cinco militares pertencentes ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.