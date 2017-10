Incêndio corta luz e comunicações em dezenas de casas em Braga

Sandra Freitas Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio num terreno com mato, em Braga, obrigou, esta sexta-feira à tarde, ao corte da estrada que liga a cidade à Vila de Prado, em Vila Verde, durante cerca de uma hora, e cortou a luz e telecomunicações em dezenas de casas.

As chamas deflagraram na Rua Nova da Estação, pelas 16 horas.

O fogo assustou um casal de idosos, que viu uma sebe do jardim a arder, devido às faúlhas que sobrevoaram aquela zona. Sem mãos a medir, foi o próprio presidente da Junta de Maximinos, Luís Pedrosa, que apagou aquela ignição e aliviou a aflição do casal, já na casa dos 80 anos.

"A minha mãe estava em pânico", admitiu Helena Santos, que saiu do trabalho, com um irmão, em direção à casa da progenitora, assim que esta viu parte do jardim a ser tomado pelas chamas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"No período de dois dias apareceram dois focos de incêndio. É estranho", afirmou Luís Pedrosa, admitindo "que tudo aponta para mão criminosa". O autarca lembra, também, que o proprietário do terreno tinha sido notificado "há pouco tempo para proceder à limpeza" daquela área.

No combate ao incêndio, que terá consumido três hectares de mato muito próximo da estação de comboios, estiveram os bombeiros sapadores e voluntários de Braga, auxiliados pela Proteção Civil. A PSP procedeu ao controlo do trânsito e tomou conta da ocorrência.

A Polícia Judiciária foi chamada para investigar.