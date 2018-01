Sandra Freitas Hoje às 14:11, atualizado às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, na casa do padre da freguesia de Adaúfe, em Braga.

O alerta para o fogo chegou às autoridades cerca das 13 horas desta quinta-feira.

As chamas começaram no quarto de uma sobrinha do pároco José Sepúlveda, deixando o espaço completamente destruído.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O fumo e altas temperaturas danificaram, ainda, parte da casa, onde habita também a mãe do sacerdote.

Dada a grande dimensão da habitação, o pároco afirmou ao JN que a família tem assegurado o alojamento no outro lado da casa, que não foi afetado pelo incêndio.

Os Bombeiros Sapadores e GNR de Braga estiveram no local.

Não há feridos a registar.