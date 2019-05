Incêndio destrói três carros numa casa em Braga

Sandra Freitas Hoje às 16:05 Facebook

Um incêndio numa habitação, na freguesia de Palmeira, em Braga, destruiu três carros que estavam estacionados no alpendre. O incidente ocorreu pelas 15.15 horas desta quarta-feira.

Os Bombeiros Sapadores de Braga já dominaram o incêndio e procederam à ventilação da casa. De acordo com o chefe de piquete, Luís Ferreira, quando os operacionais chegaram ao local, encontraram "as viaturas a arder" e as altas temperaturas "ainda danificaram paredes e alguns objetos" de uma divisão contígua ao alpendre.

Foi Tiago Ferreira quem deu o alerta para a situação. Estava em casa com a mãe, quando ouviu "barulhos" e, depois de espreitar para o exterior, "viu um carro a arder". "Liguei de imediato para o 112 e abri uma mangueira. Os bombeiros, também, intervieram rapidamente", afirmou o jovem, elucidando que o trabalho dos operacionais evitou que as chamas se alastrassem para o resto da moradia, que ficou habitável.

A GNR de Braga tomou conta da ocorrência