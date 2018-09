Joaquim Gomes Ontem às 22:55 Facebook

Um incêndio deflagrou, nesta noite de segunda-feira, num restaurante do centro comercial Rechicho, na Rua do Raio, no centro de Braga. Fogo já foi dado como extinto.

No combate às chamas estiveram cerca de duas dezenas de operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga e dos Bombeiros Voluntários de Braga.

O fogo terá tido origem no sistema de ventilação do espaço.

A PSP cortou o trânsito nas imediações.