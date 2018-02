Incêndio no centro de Braga deixa idosa com queimaduras graves

Sandra Freitas Hoje às 08:59, atualizado às 11:05 Facebook

O primeiro piso de um apartamento na Rua D. Pedro V, centro de Braga, ficou completamente destruído devido a um incêndio que deflagrou esta manhã de sábado. A proprietária ficou ferida com queimaduras graves e foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

Estão no local os Bombeiros Sapadores de Braga, com três viaturas, além do INEM e PSP de Braga, que cortou o trânsito.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, de 92 anos, já tinha sido retirada por militares da GNR, embrulhada por cobertores.