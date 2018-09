Hoje às 13:21 Facebook

As irmãs Silva estiveram em evidência no Campeonato Nacional Feminino de Xadrez, que decorreu no Museu dos Biscainhos, em Braga.

Inês assumiu papel de maior destaque, ao sagrar-se campeã nacional de semirrápidas, prova na qual a irmã Mariana Silva ficou em quinto lugar.

