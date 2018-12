JN passou a Noite de Consoada com os Sapadores de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN passou a Noite de Consoada com o turno de piquete dos Bombeiros Sapadores de Braga, em que ficou bem patente a singularidade desta profissão.

Passar o Natal longe da família; sentar à mesa e deixar o jantar a meio para acudir a uma emergência; quando era para repousar um pouco, eis que soa o alarme de um incêndio numa casa, provocado pelo fumo intenso da lareira.

Este ano com a particularidade de uma greve, mas pouco, já que a extensão dos serviços mínimos dominada pelo princípio sagrado do socorro ao próximo, deixa pouco tipo de tarefas de fora.

A greve nacional deve-se a que no caso da Companhia de Braga, sendo sapadores, já desde o ano de 1994 passaram ao estatuto de municipais, isto é, não ganham como sapadores, mas como municipais, auferindo como referência o salário mínimo nacional, na prática pouco mais de metade que os seus camaradas do Porto e de Lisboa: para trabalhar igual, salário diferente.

E como sempre, o vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino Marques, deslocou-se ao quartel, passando alguns momentos da véspera de Natal com as duas dezenas de operacionais, a quem prometeu o empenho do município bracarense para tentar reparar a situação criada há já 25 anos no consulado de Mesquita Machado, procurando-se agora o necessário enquadramento legal.