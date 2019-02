Luís Moreira Ontem às 22:48 Facebook

Um jovem de 15 anos foi, na terça-feira, atropelado por um carro da PSP junto a uma passadeira, na Rua Cândido de Oliveira, em Santa Tecla, Braga.

A viatura policial ia com "marcha assinalada", ou seja, com as sirenes ligadas, pois detivera outro jovem, por esfaqueamento.

A vítima, ferido sem gravidade, ficou estendido na via até à chegada de uma ambulância do INEM. Ao local, acorreram, ainda, quatro carros policiais que desviaram o trânsito.