Jovem detido com haxixe à porta de escola secundária de Braga

A PSP de Braga deteve um jovem, esta quinta-feira à tarde, à porta da Escola Secundária de Alberto Sampaio, em Braga. O rapaz, que não era estudante daquele estabelecimento de ensino, tinha na sua posse cerca de sete gramas de haxixe, confirmou fonte oficial da PSP.

É frequente os elementos da PSP fazerem vigilância à porta das escolas, muitas vezes num trabalho estreito com os responsáveis dos agrupamentos.

De acordo com o diretor do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, João Andrade, as autoridades são avisadas "sempre que há suspeitas de falta de segurança".

O detido vai ser presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.