Jovem ferido com gravidade em capotamento em Braga

Um despiste, seguido de capotamento, provocou ferimentos graves a um homem com 22 anos. O acidente deu-se esta noite de sexta-feira, pelas 21.30 horas, na Avenida António Macedo, em Braga.

Segundo o JN apurou, a vítima vinha do centro comercial BragaParque, onde esteve a fazer compras com a irmã, com 15 anos, e despistou-se numa curva ligeira da avenida que liga aquele shopping à estação de comboios. Ao perder o controlo do carro, acabou por embater no separador central e a viatura capotou.

A irmã conseguiu sair pelo próprio pé para a rua e não sofreu ferimentos. Já o rapaz, estudante universitário, teve de ser desencarcerado pelos Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local, apoiados pela VMER de Braga. Foi transportado ao Hospital local com um traumatismo craneoencefálico.

O alerta para o acidente foi dado por dois bombeiros sapadores que estavam a jantar num restaurante próximo do local e ouviram "um estrondo", contaram ao JN. Apesar de não estarem ao serviço, deslocaram-se de imediato à avenida e ajudaram no socorro.

O trânsito na Avenida António Macedo, no sentido para a estação de comboios, está condicionado.