Mãe e filhos menores escapam a incêndio no carro em Braga

Uma mulher e os dois filhos menores escaparam ilesos a um incêndio no carro, que ocorreu esta terça-feira, pelas 18 horas, junto ao Braga Retail Center, em Braga.

Segundo o que o JN apurou, a mulher seguia com os filhos, de 1 e 12 anos, quando o motor da viatura se incendiou. Depressa as chamas alastraram ao resto do carro e a mulher só teve tempo de retirar as crianças para o exterior.

A GNR, que estava de passagem no local, tentou apagar o incêndio com extintores, mas não foi suficiente. Os Bombeiros Sapadores de Braga foram chamados ao local para extinguir as chamas.