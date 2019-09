Mais de 800 inscritos na prova internacional "Bombeiro de Elite"

Joaquim Gomes Hoje às 16:17 Facebook

A competição internacional "Bombeiro de Elite" já tem um recorde de atletas inscritos, mais de 800 participantes, para a sua terceira edição, a 28 de setembro, no Bom Jesus do Monte.

O evento, maior da Europa, terá bombeiros com onze nacionalidades, de 136 corporações nacionais e de 18 estrangeira, num total de 800 bombeiros, incluindo ainda 120 mulheres.

Segundo a organização, coordenada por Ricardo Fernandes, dos Bombeiros Sapadores de Braga, "entramos esta quarta-feira em contagem decrescente para a terceira edição da prova Bombeiro de Elite, quando faltam apenas dez dias para a maior iniciativa do género em Portugal e esta edição promete surpreender pelo número de recordes já alcançados, mesmo antes da sua realização, sendo cada vez mais internacional, conforme comprovam as inscrições de participantes de diversos pontos do mundo", sendo já a maior da Europa.

"Neste ano contamos com a participação de 800 atletas bombeiros, entre os quais 120 mulheres, de onze nacionalidades, ao todo, vão marcar presença 140 corporações, com o envolvimento de bombeiros de países como Brasil, França, Alemanha, Espanha, Polónia, Inglaterra, Croácia, Ucrânia Luxemburgo, Cabo Verde e Portugal", diz este responsável.

O desafio consiste em subir os 566 degraus, uma distância de 615 metros com um desnível positivo de 116 metros, tendo como cenário de fundo o Bom Jesus de Braga, elevado já a Património Mundial da Humanidade, pela UNESCO.

Promovida pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, esta prova realizou-se pela primeira vez em 2017, "na altura com 100 participantes, um número que quadriplicou em 2018 e que este ano atinge um número recorde de 800 participantes, um sinal de que esta prova veio para ficar", ainda segundo Ricardo Fernandes.