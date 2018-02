Menino autista esteve quatro meses sem escola

E.M. Hoje às 17:26 Facebook

Quatro meses após o início do ano letivo, só na quarta-feira foi o primeiro dia de aulas para um menino de oito anos, autista, de Braga. Durante mais de 120 dias, os pais da criança procuraram uma escola pública com uma unidade especializada em multideficiência ou em autismo para receber o filho. Sem sucesso.

Carlos Almeida, vereador da CDU no Executivo bracarense levou o assunto à reunião de Câmara e, três dias depois, o menino entrou na Escola de Gualtar, um estabelecimento de ensino do Agrupamento Carlos Amarante.

"Houve alguém que esteve a discutir geografia e áreas de residência enquanto uma criança não tinha escola e uma mãe estava sem emprego porque teve que ficar em casa a cuidar do filho", referiu Carlos Almeida. A família regressou a Braga no ano passado depois de viver no estrangeiro. Com trigémeos, o casal conseguiu, sem dificuldade, matricular as duas filhas na escola de Real, localidade onde reside, mas para o filho autista foram sendo "encaminhados de escola para escola" com indicações de que não havia vagas ou capacidade para uma criança que necessita de cuidados especiais.

A família pediu auxílio à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Hortense Santos, responsável pelo Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, garantiu que o processo "só chegou há cerca de uma semana". "O aluno foi integrado nas condições possíveis, na escola de Gualtar", afirmou. Os pais lamentam. "A escola tem de dar resposta, em tempo real, a estas situações e não é admissível que nenhuma tivesse capacidade de acolher um menino de oito anos, obrigando a mãe a ficar em casa a cuidar dele", finalizou Carlos Almeida.