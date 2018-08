Merkel convidada para presidir à inauguração de novo espaço da Bosch em Braga

Luís Moreira 22 Maio 2018 às 10:59 Facebook

A chanceler alemã, Angela Merkel, foi convidada para ir a Braga, no dia 30 de maio, para presidir à cerimónia de inauguração de uma nova unidade industrial da multinacional Bosch, que envolveu um investimento de 38 milhões de euros.

Fontes ligadas ao processo disseram ao JN que a deslocação da governante, que está a ser tratada pela empresa, em cooperação com o Gabinete do Primeiro-Ministro, será acompanhada por António Costa.

A Bosch já tinha anunciado que, em 2018, iniciaria nova expansão do complexo industrial bracarense com a construção de um novo edifício de produção e escritórios, com uma área de 21 mil metros quadrados. Em 2015, tinha assinado um contrato de incentivos financeiros com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que viabilizou um investimento de 38 milhões na expansão, modernização e otimização dos processos produtivos concretizado e na fábrica de Braga.

Na ocasião, os responsáveis da Bosch apresentaram os projetos "Cockpit do Futuro" e "Sistemas Informáticos de Gestão em Manutenção", que estão a ser desenvolvidos em parceria com a Universidade do Minho.

Entre 2013 e 2018, a parceria para inovação e desenvolvimento entre a Bosch e a U. Minho significa um investimento de 73 milhões de euros e envolve mais de 550 profissionais a trabalhar exclusivamente em novas soluções de mobilidade.

A Bosch conta atualmente com 3300 colaboradores em Braga para um volume de vendas de 681 milhões de euros em 2016, valor que crescerá em 2017 e 2018.