Ministro do Planeamento e das Infraestruturas testa Linha do Minho eletrificada

Olga Costa Ontem às 18:10 Facebook

Twitter

Na primeira viagem teste à eletrificação da Linha do Minho, entre Nine e Barcelos, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas garantiu, esta tarde, que os comboios circulam em condições de segurança. Pedro Marques disse mesmo que "três quartos" do programa Ferrovia 2020 são destinados à segurança da infraestrutura.

Após uma viagem teste de 11 km de comboio, o ministro falou também na questão das supressões e atrasos para afirmar que os números rondam os de anos anteriores, com a concretização de mais de 98% dos percursos estimados. É uma questão, afirmou, de ver "o copo muito cheio ou pouco vazio. Segurança sempre, viabilidade de 98 a 99%, idêntico a anos anteriores", defendeu. Confrontado pelos jornalistas, Pedro Marques falou numa questão de perspetiva.



"A CP faz por dia cerca de 1400 viagens. Se se fizer a notícia sofre os 10, 11 ou 12 que, por razões operacionais, não circulam, está-se a falar em 1%. Pode sempre contar-se a história de uma crise assim, sobretudo se não se disser que nesse dia se fizeram quase 1400 viagens, como era feito nos comboios anteriores. Não percebo com base em que é que dizem que nunca o número de supressões foi tão grande. A ideia de uma crise instalada não tem correspondência com a realidade", afirmou o ministro.

Entretanto, ficou dada a garantia que o Intercidades terá paragem em Barcelos. As ligações a Viana do Castelo começarão no primeiro trimestre de 2019. A dúvida quanto à paragem em Barcelos permanecia há vários meses. Na anterior visita do ministro a Barcelos, no verão, Pedro Marques não se quis comprometer, dizendo, na altura, que a matéria ainda não estava definida.

Depois da conclusão da eletrificação da Linha do Minho, até Valença, o Intercidades também ligará Barcelos àquela cidade.