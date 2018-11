Moradores em pânico com quedas de árvores em Braga

Sandra Freitas Hoje às 00:17 Facebook

A queda de duas árvores de grande porte, na noite de anteontem, na Rua Professor Machado Vilela, junto ao Tribunal de Braga, voltou a lançar o pânico entre os moradores da zona, que há cerca de uma década dizem sentir-se "em perigo" com a instabilidade da vegetação naquela artéria.

O vereador do Ambiente, Altino Bessa, reconhece que as quedas de árvores "têm sido recorrentes" e promete, já esta semana, levar os serviços técnicos ao local para uma "nova avaliação" ao estado do arvoredo e do solo.

"Desta vez, caíram duas árvores, mas há outras prestes a cair e ninguém faz nada. Prometem intervenções, mas não vemos nada", diz Emília Alves, uma das moradoras que mais têm reivindicado por segurança no local. A mulher recorda que, em 2015, um homem de 41 anos morreu esmagado por um carvalho e, no ano seguinte, os moradores assistiram novamente à queda de outra árvore, mas sem vítimas.

"Se chegarmos à conclusão de que as raízes não têm sustentabilidade, teremos de abater as árvores"

Anteontem, a chuva e o vento forte voltaram a mostrar a vulnerabilidade do arvoredo daquela rua e três carros ficaram danificados ao ser atingidos por um tronco que tombou, pelas 19.30 horas. Cerca das 22 horas, outra árvore caiu em frente a um prédio, mas, segundo os moradores, não causou estragos.

Problemas no solo

"Do ponto de vista vegetativo, as árvores não aparentam doença. As quedas podem estar relacionadas com o solo", afirma Altino Bessa, sublinhando que a situação será "analisada" com os técnicos municipais, a partir de amanhã. De acordo com o vereador, os especialistas que avaliaram o local em 2015, após a morte de um cidadão, verificaram que "as raízes não estão enfraquecidas", pelo que aponta problemas no solo como a causa mais provável para o fenómeno.

"Se chegarmos à conclusão de que as raízes não têm sustentabilidade, teremos de abater as árvores. O excesso de humidade do solo pode não deixar consolidar as raízes", entende Altino Bessa, lamentando a possível perda de "uma barreira arbórea".

O presidente da Junta de S. Victor, Ricardo Silva, pede "um estudo" ao local e exige "medidas". "São muitos casos de quedas e os moradores estão exaltados", conclui o autarca.