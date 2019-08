Morreu o padre Sousa Fernandes, ex-presidente da Assembleia Municipal de Braga

Joaquim Gomes Ontem às 22:42 Facebook

O padre Sousa Fernandes, ex-presidente da Assembleia Municipal de Braga, que chegou a presidir à Câmara Municipal de Braga, morreu esta segunda-feira, tendo sido decretados dois dias de luto no município bracarense.

António Manuel de Sousa Fernandes, de 83 anos, natural da Póvoa de Lanhoso, residia na cidade de Braga, onde foi advogado, juiz do tribunal eclesiástico e docente da Universidade do Minho, até que, em 2013, num dos seus últimos atos políticos, disputou com Hugo Pires, perdendo, a presidência da Comissão Política Concelhia de Braga do Partido Socialista.

Mas foi como presidente da Assembleia Municipal de Braga ao longo de vários mandatos, sempre pelo Partido Socialista, que o sacerdote católico mais se distinguiu, tendo mesmo assumido a presidência da Câmara Municipal de Braga entre junho e novembro de 1983, quando Mesquita Machado assumiu, no Porto, funções de secretário de Estado do Fomento Cooperativo.

António Sousa Fernandes "foi um cidadão empenhado e comprometido na vida política e cívica da cidade de Braga", recordou hoje Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, ao decretar luto municipal para os próximos dois dias.

"Dos tempos de convivência com o Padre Sousa Fernandes ficou o lastro de um enorme respeito mútuo e de uma simpatia que a sua personalidade sempre suscitava nos que o rodeavam, mais do que a sua dimensão política, enalteço o enorme humanismo, o serviço ao próximo e o compromisso com a valorização da cultura e do património, bem presente na sua dedicação à Capela de Guadalupe", destaca Ricardo Rio, considerando tratar-se da "perda de um Bracarense exemplar".

Percurso multifacetado

Após concluir o percurso liceal no antigo Liceu Sá de Miranda, em 1961, António Sousa Fernandes terminou o curso de Teologia, no Seminário Conciliar de Braga, tendo-se ordenado sacerdote, seguindo depois para Lisboa, onde se licenciou em Direito, tendo feito cursos de pós-graduação em França e nos EUA.

A sua formação abrange ainda o campo da música, tendo frequentado o curso geral de órgão do Centro de Estudos Gregorianos em Lisboa e os de violino e canto na Escola Calouste Gulbenkian, em Braga.

Entre 1967 e 1970, desempenhou funções no Tribunal Eclesiástico de Braga, entre 1969 e 1975, foi advogado e lecionou no ensino particular e, em 1975, entrou na Universidade do Minho como assistente na Unidade de Ciências da Educação, departamento onde chegou a professor associado. Mais tarde, assumiu funções como presidente do Instituto de Estudos da Criança, sendo que a sua tese de doutoramento, defendida em 1992, tinha como título "A centralização burocrática do ensino secundário", como refere a sua síntese biográfica.