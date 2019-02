Motociclista em estado crítico após colisão em Braga

Ontem às 23:12 Facebook

Ricardo Fernandes, com idade a rondar os 20 anos, conduzia um motociclo de entregas da Burguer King. Está em estado crítico, no Hospital de Braga.

O início desta sexta-feira à noite e o piso molhado terão contribuído para o acidente que deixou gravemente ferido o motociclista da Burguer King que, circulando na Rua Padre Cruz, em Maximinos, Braga, colidiu com um veículo ligeiro de passageiros que provinha da Rua do Cruzeiro.

O condutor do Opel Astra disse, no local, que não viu o motociclista, que acabou por ficar preso debaixo do carro. Chegado ao local, o INEM teve de pedir apoio aos Bombeiros Sapadores de Braga para desencarcerar o jovem, elevando o veículo com um "macaco". Ricardo Fernandes, de cerca de 20 anos, foi transportado ao Hospital de Braga em estado crítico.

De acordo com informações recolhidas no local, o ferido chama-se Ricardo Fernandes e reside em Real, uma freguesia de Braga.