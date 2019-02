Motociclista gravemente ferido em colisão com carro em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 17:30 Facebook

Um motociclista sexagenário ficou gravemente ferido em consequência de uma colisão com um automóvel, ao princípio da tarde desta quinta-feira, em Braga.

O condutor do motociclo, de 62 anos, residente em Braga, descia a Rua de São Martinho, na freguesia de Dume, em Braga, perto do Estádio Municipal de Braga, quando um carro em sentido contrário o colheu, tendo sido projetado vários metros para a via.

Dada a gravidade dos ferimentos da vítima, que ficou com politraumatismos em partes vitais do corpo, teve de ser acionada a Sala de Emergência do Hospital de Braga, onde o homem continua internado em estado crítico.

No socorro, estiveram elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM.

O caso foi registado pela PSP de Braga.