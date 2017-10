Mulher atropelada na passadeira em Braga

Sandra Freitas Hoje às 11:50, atualizado às 12:06 Facebook

Uma mulher, na casa dos 60 anos, foi atropelada na passadeira, esta sexta-feira de manhã, por um veículo ligeiro que circulava na Estrada Nacional 201, na freguesia de Merelim S.Pedro, em Braga.

A vítima foi socorrida pelo INEM e transportada para o Hospital de Braga com ferimentos graves, na sequência do violento embate que a projetou vários metros.

Segundo o JN apurou no local, a mulher, que tem o marido acamado, reside em Frossos, uma freguesia próxima do local do acidente.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.