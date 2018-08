Mulher queimada com gravidade num incêndio em casa

Sandra Freitas 17 Maio 2018 às 13:02 Facebook

Uma mulher, com 30 anos, sofreu queimaduras graves, esta manhã de quinta-feira, na sequência de um incêndio em casa, no Bairro da Alegria, em Braga. Foi transportada de urgência para o Hospital de S.João, no Porto.

Bombeiros e INEM receberam o alerta pelas 10 horas. Quando chegaram ao local, já a vítima se encontrava no exterior da habitação. Tinha sido resgatada por um vizinho, António Capela, que ouviu "os gritos de socorro" e ajudou a retirar a mulher por uma janela. "Vi que tinha os braços queimados e só gritava com dores", conta.

O fogo terá começado na sala, mas ainda não se sabe em que circunstâncias aconteceu o incidente. A PSP tomou conta do caso.