Octogenário encontrado morto num riacho junto de casa

Um octogenário foi encontrado morto, com a cabeça num riacho junto à sua casa, situada em frente ao Kartódromo de Palmeira, em Braga. A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte.

O homem, que vivia sozinho, estava caído de barriga para o ar, mas com a cabeça debaixo da linha de água do riacho que circunda a sua propriedade, tendo a Polícia Judiciária de Braga realizado diversas diligências, recolhido vários indícios e levado o cajado da vítima, que estava junto do cadáver, a fim de ser analisado no Laboratório de Polícia Científica.

Manuel Morgado, de 80 anos, solteiro, mais conhecido por "Morgadinho", reformado da profissão de pedreiro, atividade que exerceu em grande parte quando esteve emigrado em França, foi encontrado já sem vida, cerca das 17.20 horas, por um dos seus vizinhos, João Carlos Monteiro, num caminho comum, já ao fundo da Rua de Chapuços, em Palmeira, Braga.

"Viemos cá por causa de tratar de uma lenha, fomos chamando, chamando, mas ele não respondia, até que subitamente vimos o corpo caído junto a uma vedação. Ele já estava morto, não sabemos há quanto tempo, nem aquilo que aconteceu", contou aquele vizinho ao JN.

"Morgadinho", que dentro de poucos dias completaria 81 anos, já não era visto há alguns dias nas redondezas, mas os seus vizinhos mais próximos não estranharam, "porque não era pessoa dada a grandes falas", segundo disse ao JN o presidente da Junta de Freguesia de Palmeira, César Gomes, visivelmente comovido com a morte do idoso.

A zona foi isolada por militares do Posto Territorial da GNR de Braga e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, tendo o óbito sido confirmado pelo médico da Delegação de Saúde de Braga.

Duas equipas da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga removeram o cadáver para a sua autópsia no Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga.