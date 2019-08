Órfãos Gino e Pedro já vivem na casa sonhada pelos pais

Sandra Freitas Hoje às 15:06 Facebook

Irmãos que perderam pai e mãe após explosão de gás são acompanhados por tia, que agradece onda solidária.

"Tia, vamos ser muito felizes os três". A frase está escrita numa carta que Pedro Oliveira dedicou à tia Emília, quando ainda estava internado no Hospital de S. João, no Porto, depois de uma explosão de gás em casa, em Braga, em abril de 2015, que lhe roubou os pais, João e Sandra Oliveira.

Na altura, terminar a construção de uma casa - que o pai e a mãe tinham começado a edificar com as próprias mãos -, para viver com a tia e o irmão Gino era, ainda, um sonho. Mal sabia que uma onda de solidariedade iria concretizar o projeto onde a família depositava todas as economias antes da tragédia.