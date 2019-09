Pais fecham escola básica em Braga por "falta de segurança no recreio"

Sandra Freitas com Lusa Hoje às 15:47 Facebook

A Escola Básica de Santa Tecla, em Braga, foi esta terça-feira fechada a cadeado por pais preocupados com a "falta de segurança do recreio". A coordenadora da escola, Conceição Dias, afirmou ao JN que já recebeu um contacto do empreiteiro da obra a garantir a retirada das pedras durante a tarde desta terça-feira.

Em declarações à Lusa, a presidente da Associação de Pais, Marta Barbosa, explicou que já tinham alertado a direção do agrupamento para os "perigos no recinto" e que lhes foi dito que a autarquia ia resolver a questão.

A escola foi reaberta cerca de uma hora depois pela PSP, que cortou os cadeados e abriu os portões, sem que fosse registado qualquer incidente.

"Estamos a dar um voto de confiança ao agrupamento e à autarquia. Foi-nos dito que já estiveram engenheiros da câmara no local para resolver a questão mais preocupante, que é a remoção das pedras e a terraplanagem", explicou aquela mãe.

A Associação de Pais vai "pedir uma reunião com a câmara para que lhe sejam dadas garantias que todas as questões de segurança vão ser resolvidas".

"Caso não sejam, vamos reunir e ver que ações de luta temos ao nosso dispor, porque é a segurança das nossas crianças que está aqui em causa", explicou a representante.

A Lusa tentou ouvir a direção da escola e do agrupamento, bem como a autarquia, mas sem sucesso.