Pastor Alemão ataca mulher e mata cão em Braga

Uma mulher ficou ferida e um cão acabou por morrer, depois de terem sido atacados por um pastor-alemão, junto à Escola Básica de Real, em Braga.

Cátia Sousa, quinta-feira, foi levar o filho à escola e passear Marley, o cão Yorkshire da família, quando o ataque se deu. "Só tive tempo de ver um cão enorme a correr na minha direção, sem trela, a morder o meu cão e a atacar-me", recorda, em lágrimas. Valeu a rápida intervenção de uma funcionária da escola que ajudou a afastar o cão de grande porte.

Cátia recebeu tratamento médico no Centro de Saúde do Carandá e está em convalescença. O Yorkshire acabou por morrer hoje, no hospital veterinário.

A PSP esteve no local e está a tentar localizar o dono do cão. "A Junta de Freguesia não pode fazer nada em concreto sobre este caso a não ser alertar as autoridades e os cidadãos para o perigo que representam os animais sem trela", disse ao JN Francisco Silva, o presidente da União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe.

"Tudo aconteceu à porta de uma escola e, por sorte, nenhuma criança foi atacada. Imagine a tragédia que seria se, em vez de uma pessoa adulta, o ataque fosse a uma criança", finalizou.