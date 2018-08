Pilaretes nos passeios para travar estacionamento ilegal em Braga

SANDRA FREITAS 02 Maio 2018 às 14:36 Facebook

Barreiras começaram a ser colocadas em duas ruas, mas Câmara Municipal vai alargar intervenção em mais artérias.

A Câmara de Braga esgotou a paciência com o estacionamento abusivo na cidade, nomeadamente em cima dos passeios, e decidiu avançar com a colocação de pilaretes em várias ruas do centro, para travar comportamentos ilegais. A Rua Dom Afonso Henriques, perto da Sé Catedral, e a Avenida Dr. Francisco Pires Gonçalves, que dá acesso ao recém-inaugurado Forum Braga, foram as primeiras a receber as barreiras físicas, mas a ideia é replicar a intervenção em zonas como a Praça do Município, Campo da Vinha, Largo do Pópulo, Rua Frei Caetano Brandão, entre outras.

"Temos constatado que há uma proliferação e reincidência de comportamentos absolutamente abusivos por parte de muitos cidadãos, que transformam os passeios em zonas de estacionamento permanente, em várias artérias do centro. Isso resulta em barreiras para quem circula nessas zonas, mas, sobretudo, no desrespeito da lei reiterado, que ajuda a degradar os próprios pisos", lamentou, ontem, o presidente da Autarquia, Ricardo Rio, à margem da reunião do Executivo.

Noite é problemática

O autarca explicou que os comportamentos abusivos são mais sentidos ao final do dia e em noites de fim de semana ou vésperas de feriados, alturas em que não há meios policiais suficientes para controlar o estacionamento. "Não podendo assegurar uma fiscalização permanente, quer da parte da PSP, quer da parte da Polícia Municipal, no período em que há mais infrações, optamos por esse modelo de barreiras físicas para condicionar conduta de cidadãos infratores", justificou Ricardo Rio, em resposta às críticas da CDU, que levou o assunto à reunião de Câmara, por discordar da intervenção.

Para o comunista Carlos Almeida "não é agradável ver praças cheias de carros, mas também não é agradável ver estas ruas com pilaretes de forma desorganizada e desarticulada". Por isso, pede mais "fiscalização" e a "penalização dos infratores".

Neste sentido, Ricardo Rio relembrou que espera, ainda este ano, a contratação de 10 novos agentes para a Polícia Municipal, com o objetivo de criar um turno noturno, que possa policiar o centro.