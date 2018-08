PNR manifestou-se junto a estátua de Gomes da Costa

Joaquim Gomes 05 Maio 2018 às 17:26 Facebook

Uma manifestação a favor da estátua do marechal de Gomes da Costa, em Braga, foi esta tarde de sábado interrompida por um contramanifestante. A poucos metros, membros do Núcleo Antifascista assobiavam aos defensores do monumento, sempre seguidos sob olhar atento de agentes da PSP.

A manifestação foi organizada pelo Partido Nacional Renovador (PNR) junto da estátua do marechal Gomes da Costa, depois de na madrugada de 25 de abril um grupo de ativistas do Bloco de Esquerda (BE) ter tapado o monumento com um pano vermelho, por alegadamente fazer apologia ao regime de Salazar.

Mas segundo os elementos afetos ao PNR, "esta estátua não faz apologia de regime algum, mas antes honra um herói nacional, militar de prestígio e que foi o comandante do Corpo Expedicionário Português (CEP) na I Guerra Mundial, cujo centenário celebramos este ano".

"Por isso, entendemos que [a ação do BE] é um ataque a uma figura da nossa história, o que consideramos absolutamente imperdoável", acrescentaram.

Segundo os cerca de 30 ativistas do PNR presentes na manifestação, os bloquistas serão "revisionistas" e "saudosistas da 1ª República", querendo "mudar a história de Portugal, pelo que exigimos a defesa do património comum do povo bracarense", prometendo "lutar contra a o ódio e a mentira da extrema-esquerda".