Polícia espanhola ajuda turistas na Semana Santa de Braga

Uma equipa policial espanhola, do Corpo Nacional de Polícia, está, desde esta quarta-feira, a colaborar com a PSP de Braga no patrulhamento das ruas do centro da cidade, no âmbito da Semana Santa.

Fruto de uma parceria que começou em 2012, a presença de dois agentes, oriundos de Madrid, visa auxiliar a PSP no contacto com os muitos visitantes espanhóis que assistem às solenidades. "Vamos ter dois turnos diários: duas horas de manhã e duas horas de tarde. Além disso, vão acompanhar as três grandes procissões", explicou o comissário-adjunto da divisão de Braga da PSP, Fernando Rabaldinho.

De acordo com este oficial, nos últimos anos nunca se registou criminalidade contra turistas espanhóis, mas a PSP prefere manter colaboração com a vizinha Espanha, "para continuar com resultados positivos".

Andre Borges, um dos agentes espanhóis, adiantou que, essencialmente, os conterrâneos procuram-nos para tirar "dúvidas sobre informação turística". "Em caso de algum pequeno acontecimento indesejável, reportamos a situação (aos agentes portugueses) ", explicou Borges, que veio acompanhado por Álvaro Marinho.

A equipa irá permanecer em Braga até ao próximo sábado.

Esta noite, os agentes já terão que acudir a uma multidão que é esperada na Procissão da Burrinha, a primeira de três procissões da Semana Santa de Braga.