Preço dos passes dos autocarros em Braga vai baixar 16%

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) vão aplicar uma redução de 16% no preço dos passes, na sequência da adesão da Comunidade Intermunicipal do Cávado ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART).

A empresa municipal promete, também, reforçar linhas para lugares com maior afluência de pessoas.

O administrador da empresa, Teotónio Santos, esclareceu, hoje, que o concelho de Braga recebeu uma comparticipação de 782 mil euros. Desta verba, 81% será aplicada na redução do preço dos passes de todas as categorias (Normal, Estudante, Jovem Munícipe e Cartão Sénior), que terá efeitos já a partir do próximo mês e vai abranger 22 mil pessoas. O dinheiro sobrante "vai ser usado em melhoria do serviço".

O responsável promete reforço de linhas para a União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães, onde está implementado o Hospital Privado, mas também quer dar "mais respostas para o acesso ao Bom Jesus", aos fins-de-semana e feriados. A melhoria de linhas entre as Camélias e o Hospital de Braga, também, está entre os planos. "O objetivo é aumentar o número de passageiros dos TUB", sublinhou Teotónio Santos. "Queremos passar largamente os 12 milhões de passageiros por ano", acrescentou o presidente do Conselho de Administração, Firmino Marques.

O presidente do Município, Ricardo Rio, elogiou o programa do Governo que, "finalmente", pôs fim "a uma discriminação histórica no financiamento dos transportes". "De uma vez por todas temos uma iniciativa que trata o todo nacional de igual forma", frisou.