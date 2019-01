Prémios de Mérito para alunos do Minho campeões no desporto

Emília Monteiro Hoje às 15:43 Facebook

Twitter

Partilhar

63 estudantes da Universidade do Minho recebem prémios de mais de 13 mil euros.

A Universidade do Minho (UMinho) premiou, este sábado, 63 estudantes que juntaram o sucesso escolar ao sucesso desportivo no último ano letivo. Os vencedores dos Prémios de Mérito Desportivo tiveram resultados de excelência em 15 modalidades, sendo que o andebol e o futsal foram as modalidades com mais premiados (10 no total).

Todos os atletas conseguiram lugares de pódio nos Campeonatos Internacionais Universitários ou sagraram-se Campeões Nacionais Universitários, ao mesmo tempo, que obtiveram aproveitamento a mais de 50% dos créditos no respetivo ano académico.



Os prémios são monetários e estão indexados ao valor da propina anual, variando o montante entre o valor integral da propina para os estudantes que conquistaram medalhas de ouro em competições internacionais universitárias, e 12,5% do valor integral da propina, no caso dos estudantes que se sagraram campeões nacionais universitários em modalidades coletivas ou provas por estafetas.

Ao todo, os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho vão oferecer um valor de 13.353,15 euros. "É uma forma de agradecimento e reconhecimento por parte da universidade aos alunos que competem nas equipas da Associação Académica", frisou Nuno Reis, presidente da associação.

Os jovens são oriundos de 35 cursos da universidade minhota, sendo que oito, o maior número de premiados, vêm do Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores. A Licenciatura em Biologia Aplicada, o Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica e o Mestrado Integrado em Medicina elegeram quatro, e o Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, o Mestrado Integrado em Engenharia Informática e o Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica elegeram três. As três escolas mais representadas nos eleitos deste ano são a Escola de Engenharia (33), a Escola de Ciências (13) e a Escola de Economia e Gestão (6).



O Taekwondo cedeu o lugar ao Andebol (campeões nacionais) e ao Futsal (vice-campeões europeus) como modalidades que mais atletas viram eleitos para receber o prémio. Na segunda posição, em ex-aequo, ficaram as modalidades de Floorball, Kickboxing e Taekwondo que elegeram 7 e na terceira posição ficou a Natação que elegeu 5.